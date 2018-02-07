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إصابة عامل بجروح نافذة فى مشاجرة بالمنوفية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 07:25 م
إصابة عامل بجروح نافذة فى مشاجرة بالمنوفية مديرية امن المنوفية


المنوفية – محمود شاكر
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أصيب عامل بإصابات متفرقة، إثر تعدى آخر عليه لخلافات الجيرة، بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.
 
وتلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارًا فى المحضر رقم 2366 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018، بشأن إصابة "ح .م " 21 سنة، عامل ومقيم بقرية أبو مشهور دائرة المركز، بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر، وبسؤاله اتهم "ع .ا" 18 سنه، عامل ومقيم بذات الناحية، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة.
 
وتمكنت وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الأسباب، وبالعرض على النيابة، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له فى الموعد القانونى.

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