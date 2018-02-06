هشام عكاشة: 20 مليار دولار حجم عمليات تمويل التجارة الخارجية منذ التعويم

هشام عكاشة: 20 مليار دولار حجم عمليات تمويل التجارة الخارجية منذ التعويمالثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:33 م
هشام عكاشة
كتب أحمد يعقوب
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كشف هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، أن حجم عمليات تمويل التجارة الخارجية بالبنك منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن بلغ 20 مليار دولار.
وأضاف عكاشة فى تصريحات على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيملس شمال أفريقيا"، أن لدى البنك 5.2 مليون عميل محفظة إليكترونية من إجمالى ٩ ملايين محفظة بالسوق المصرفى المصرى.
وأشار إلى أنه تم التعاقد مع 18 جامعة لإصدار بطاقات مسبقة الدفع للطلاب، وأن عدد البطاقات التى تم إصدارها لهم تجاوزت 400 ألف بطاقة.
وأوضح أن حصيلة مصرفه من شهادات الإدخار "بلاتينية" بعائد 16% و20 %، وشهادات استثمار الفئة "ب" ارتفعت إلى 440 مليار جنيه، منذ طرحها حتى الآن
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