ضبط صياد بتهمة قتل زميله بمطواة فى دمياط





دمياط عبده عبد البارى

القت مباحث مركز شرطة دمياط على" محمود ص ع " 28 سنة صياد ومقيم بقرية الشيخ ضرغام والمتهم بقتل "محمد ع ال" 26 سنة ومقيم بقرية الشيخ ضرغام.

وأكد المتهم أنهما كانا يقومون بأعمال الصيد واختلفا وتشاجرا واضطر لطعنه بصدره بمطواه قرن غزال نتج عنها وفاته.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة دمياط إخطارا من مستشفى دمياط التخصصى بوصول شخص جثة هامدة نتيجة تعرضه للطعن بالصدر.

وعلى الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة دمياط وتم إلقاء القبض على المتهم بارتكاب الواقعة واقتياده إلى مركز شرطة دمياط لتحرير محضر بالواقعة.