ضبط صياد بتهمة قتل زميله بمطواة فى دمياط

متهم - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
القت مباحث مركز شرطة دمياط على" محمود ص ع " 28 سنة صياد ومقيم بقرية الشيخ ضرغام والمتهم بقتل "محمد ع ال" 26 سنة ومقيم بقرية الشيخ ضرغام.
وأكد المتهم أنهما كانا يقومون بأعمال الصيد واختلفا وتشاجرا واضطر لطعنه بصدره بمطواه قرن غزال نتج عنها وفاته.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة دمياط إخطارا من مستشفى دمياط التخصصى بوصول شخص جثة هامدة نتيجة تعرضه للطعن بالصدر.
وعلى الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة دمياط وتم إلقاء القبض على المتهم بارتكاب الواقعة واقتياده إلى مركز شرطة دمياط لتحرير محضر بالواقعة.
إضافة تعليق
مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية
أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة