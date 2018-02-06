الحكومة تخصص مليار جنيه لمواجهة التضخم وتطوير التجارة الداخلية





كتب مصطفى عبد التواب

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن جملة الاستثمارات العامة المخصصة لبرامج وزارة التموين والتجارة الداخلية فى خطة العام المالى الجارى بلغت 1.050 مليار جنيه.

واشار الوزارة، فى تصريحات صحفية لها، أن هذه الاستثمارات تتضمن الجهود الحكومية المستهدفة لمواجهة التضخم و تطوير وتنمية التجارة الداخلية من خلال عدة برامج من بينها، زيادة الانتاج المحلى من السلع الاستراتجية خاصة الزيوت والسكر، والتوسع فى انشائ المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية، ومشروع المنافذ التسويقية المتنقلة، وتطوير المطاحن والمخابز والمضارب من خلال تطوير قدرات خطوط الطحن لمواجهة احتياجات السوق المحلى.

كما تشمل البرامج تطوير منظومة التخزين من خلال توفير قدرة تخزينية عالية تصل إلى 9 مليون طن سنويا، وتطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الاجهزة الرقابية، وتطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة ، والتوسع فى مشروع جمعيتى من خلال انشاء 1200 منفذ على مستوى الجمهورية.