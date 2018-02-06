video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة تخصص مليار جنيه لمواجهة التضخم وتطوير التجارة الداخلية

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:00 ص
الحكومة تخصص مليار جنيه لمواجهة التضخم وتطوير التجارة الداخلية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى


كتب مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

كشفت وزارة  التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن جملة الاستثمارات العامة المخصصة لبرامج وزارة التموين والتجارة الداخلية فى خطة العام المالى الجارى بلغت 1.050 مليار جنيه.

واشار الوزارة، فى تصريحات صحفية لها، أن هذه الاستثمارات تتضمن الجهود الحكومية المستهدفة لمواجهة التضخم و تطوير وتنمية  التجارة الداخلية من خلال عدة برامج من بينها، زيادة الانتاج المحلى من السلع الاستراتجية خاصة الزيوت والسكر، والتوسع فى انشائ المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية، ومشروع المنافذ التسويقية المتنقلة، وتطوير المطاحن والمخابز والمضارب من خلال تطوير قدرات خطوط الطحن لمواجهة احتياجات السوق المحلى.

كما تشمل البرامج تطوير منظومة التخزين من خلال توفير قدرة تخزينية عالية تصل إلى 9 مليون طن سنويا، وتطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الاجهزة الرقابية، وتطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة ، والتوسع فى مشروع جمعيتى من خلال انشاء 1200 منفذ على مستوى الجمهورية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تخصص 262.9 مليون لمشروعات التنمية بالمحافظات خلال العام الجارى

الحكومة تخصص 530.4 مليون جنيه لمشروعات البيئة خلال العام الجارى

التخطيط

هاله السعيد

التموين

التجارة الداخلية

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر



لا تفوتك
عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة