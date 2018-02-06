video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزى: أزمة البورصات العالمية لن تؤثر على طرح السندات الدولية المصرية

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:04 م
البنك المركزى: أزمة البورصات العالمية لن تؤثر على طرح السندات الدولية المصرية البنك المركز المصرى


القاهرة (أ ش أ)
إضافة تعليق

صرح مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى بأن الأزمة التى تشهدها البورصات العالمية منذ نهاية الأسبوع الماضى لن تؤثر على برنامج مصر لطرح سندات دولية بالدولار فى الأسواق العالمية بقيمة تتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار، كما لن تؤثر على معدلات العائد عليها.

وقال المصدر - فى تصريحات صحفية، إن الهبوط الحاد الذى شهدته الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة والارتفاع الملحوظ فى عائدات السندات الأمريكية لأعلى مستوى له منذ 30 عاما، لن يؤديا إلى إرجاء عملية الطرح وفقا للجدول الزمنى المحدد له.

وأضاف أن هناك ثقة كبيرة ومتزايدة فى الاقتصاد المصرى، فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجاد الذى تطبقه مصر، وحظى بإشادات من مؤسسات مالية دولية، مما انعكس على التغطية الكبيرة التى شهدتها طروحات السندات المصرية العام الماضى بأكثر من 7 مليارات دولار.

وأكد على أن مصر أثبتت التزامها الكامل بسداد الالتزامات المالية عليها فى مواعيدها، حيث لم تتخلف يوما عن سداد أى مستحقات عليها، لتسدد نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات عليها عام 2017.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد ناقش أمس مع وزير المالية عمرو الجارحى برنامج طرح السندات الدولية، والمقرر لها الأسبوع المقبل، بقيمة تتراوح ما بين ٤ و٥ مليارات دولار.

وقال الجارحى - فى مؤتمر صحفى أمس عقب الاجتماع - إنه أطلع رئيس الوزراء على تواريخ وآجال السندات، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على السندات الدولية تراجعت بسبب تحسن الأداء الاقتصادى المصري، وهو ما يخدم عملية الطرح المقبل، لافتا إلى تراجع معدلات الفائدة عليها فى الطرح الأخير من 7.5 % إلى 5.7% للسندات ذات الآجال 10 سنوات، ومن 5ر8% إلى 2ر7% لآجال 30 عام .

على جانب متصل ، كشف مصدر آخر بالبنك المركزى عن أن مشروع قانون البنوك الجديد، لا يزال قيد الدراسة والمناقشة مع الجهات المعنية فى القطاع المصرفي، وسيتم إرساله إلى الحكومة والبرلمان فور الانتهاء منه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البورصة المصرية يعقد اجتماعات ثنائية مع قيادات 5 بورصات عالمية

مصر تتولى رئاسة لجنة الأسواق الناشئة فى اتحاد البورصات العالمى (WFE)

الاقتصاد

اخبار الاقتصاد

البورصه

اخبار البورصه

البورصه العالميه



لا تفوتك
البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة