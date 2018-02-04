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وزير المالية: التحضيرات جارية بشأن طرح شركة أنبي بالبورصة

الأحد، 04 فبراير 2018 01:09 م
وزير المالية: التحضيرات جارية بشأن طرح شركة أنبي بالبورصة الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية


كتبت هند مختار
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قال الدكتور عمرو الجارحي ، وزير المالية ، أن لقاء المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء، تطرق لإصدار السندات الدولية المقرر لها  الأسبوع القادم بقيمة من 4 إلي 5 مليارات دولار

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الإستثمار أن الفترة  الماضية شهدت ارتفاع في أسعار الفائدة  عالمية مما كان له عائد علي السندات الدولية ، لافتا إلي أن لقاء رئيس الوزراء تطرق أيضا لبرنامج الاطروحات ، موضحا أن برنامج الاطروحات يحتاج  لترتيب بشكل جيد وبرنامج متوسط الاجل 

وأشار وزير المالية أنه حاليا رأس المال السوقي يصل لـ٢٠٪‏  ونستهدف خلال ٥ سنوات ٦٠٪‏ من حجم رأس المال السوفي من الناتج الإجمالي .

 ولفت فيما يتعلق بطرح الشركات في البورصة أن كثير من الشركات ملكية مشتركة وبالتالي نعمل علي التعاون بين جميع الجهات والتنسيق بين الوزارات وفق جدول معين ، لافتا إلي أن تحسن البورصة المصرية ناتج عن تحسن الاداء الاقتصادي ، مشيرا إلى أن شركة أنبي ضمن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة وحاليا هناك تحرك وتجهيزات بشأن طرح شركة إنبي

وأضاف أنه ليس هناك أي غموض فيما يتعلق ببرنامج الأطروحات

 

 

 


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