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أكراد عفرين السورية يطالبون روسيا وقف دعمها للاعتداءات التركية على المدينة

الأحد، 04 فبراير 2018 09:26 م
أكراد عفرين السورية يطالبون روسيا وقف دعمها للاعتداءات التركية على المدينة الاعتداءات التركية فى عفرين السورية


دمشق (أ ش أ)
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 دعت الإدارة الذاتية الكردية فى عفرين روسيا إلى وقف دعمها للاعتداءات التى تشنها تركيا منذ أسبوعين ضد عفرين.

وناشدت الإدارة الذاتية الكردية ـ فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) اليوم الأحد، الولايات المتحدة والدول الأوروبية التدخل لوقف الاعتداءات التركية غير الإنسانية.

وطالبت الإدارة الذاتية دولة روسيا الإتحادية على وجه الخصوص التراجع عن موقفها الداعم لإرهاب الدولة التركية تجاه شعب عفرين بكافة مكوناته وسوريا بشكل عام ، مشددة على أنها تتحمل مسؤولية المجازر التى ترتكبها تركيا بحق المدنيين الأبرياء.

يأتى هذا فى وقت تظاهر فيه آلاف المواطنين فى عفرين فى شمال غرب سوريا تعبيرا عن تنديدهم بالهجوم التركى الذى تشنه أنقرة وفصائل سورية موالية لها منذ 20 يناير الماضى.  


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم الفلالى

الصراعات والنزاعات

المزيد من الصراعات والنزاعات بين الدول تزيد من حدة الارهاب الذى يسعى الجميع من اجل مواجهته بكافة الوسائل والاساليب الممكنة من اجل القضاء عليه نهائيا، وان يصبح العالم فى وضع جديد خاليا من الارهاب.

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