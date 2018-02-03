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مصادرة 132 إسطوانة بوتاجاز ناقصة الوزن فى السويس

السبت، 03 فبراير 2018 07:49 م
مصادرة 132 إسطوانة بوتاجاز ناقصة الوزن فى السويس اسطوانات بوتاجاز - أرشيفية


السويس - سيد نون
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تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط 132 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم ناقصة الوزن فى مصنع بالعين السخنة.

 

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من العميد محمود عيد رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس من ضبط 132 أسطوانة بوتاجاز ناقصة الوزن بمصنع بالسخنة.

 

وخرجت حملة تموينية قادها العقيد عبد السميع شاهين، رئيس مباحث التموين فى السويس ومفتش التموين محمد عبد الوهاب وعلى محمد على أحد مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بالعين السخنة وتبين وجود 132 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم المخصصة للأغراض التجارية ناقصة الوزن 5 كيلو عن وزنها القانونى. 

 

وحررت الحملة محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة وضبط مدير الوردية واستدعاء مدير المصنع بتهمة الغش التجارى.


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