الغرف التجارية: تجهيز خريطة استثمارية لعرضها بملتقى مصر الثالث للاستثمار

الغرف التجارية: تجهيز خريطة استثمارية لعرضها بملتقى مصر الثالث للاستثمارالسبت، 03 فبراير 2018 12:20 م
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
كتب – إسلام سعيد
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قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن ملتقى مصر الثالث للاستثمار المزمع عقده مساء اليوم و4 فبراير بمشاركة وفود من قرابة 60 دولة بعدد مشاركين يتخطى 800 مستثمر من جميع الدول، سيتم عرض خريطة استثمارية بأهم الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر.
وأضاف الوكيل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخريطة المزمع عرضها تشتمل أهم الفرص الواعدة فى محور قناة السويس، وكذلك الفرص المتاحة فى باقى المشروعات القومية المهمة، مشيرًا إلى أن الملتقى قد يساهم فى عرض الفرص الواعدة بالسوق المصرى.
وأشار رئيس الغرف التجارية، إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة فى التسهيلات وإزالة العوائق الإدارية من خلال حزمة الاصلاح الاقتصادى التشريعى خلال الفترة الماضية، بهدف جذب المزيد من المستثمرين، لافتًا إلى أن الملتقى يعد فرصة جيدة للترويج حقا للإصلاحات الاقتصادية، خاصة فى ظل تقارير إيجابية عن الاقتصاد المصرى من البنك الدولى وصندوق النقد، وكذلك تحسين تصنيف مصر الائتمانى من مستقر إلى إيجابى كلها تدفع فى إنجاح هذا الملتقى.
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