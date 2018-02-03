"الشرقية للدخان" تخطط لمضاعفة صادراتها لتوفير العملة الصعبة





كتب عبد الحليم سالم

تخطط الشركة الشرقية للدخان، لمضاعفة صادراتها العام المقبل، لتدبير موارد من النقد الأجنبى يمكنها من خلاله شراء الاحتياجات الخاصة بها من التبغ.

وقال مصدر بالشركة الشرقية للدخان، لـ"اليوم السابع"، إن محمد عثمان هارون رئيس مجلس الإدارة، كلف قطاع التصدير بإبرام عقود جديدة للتصدير خاصة أن صادرات الشركة نحو 9 ملايين دولار فقط، فى حين تحتاج سنويا لنحو 300 مليون دولار لشراء التبغ ومستلزمات الإنتاج.

ومن المتوقع أن تركز الشركة على أسواق إفريقيا والأسواق الخليجية لتحسين أرقام الصادرات الضعيفة للغاية والتى لا تتناسب مع اسم الشركة.