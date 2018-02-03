الجيش الباكستانى يعلن مقتل 11 جنديا فى هجوم انتحارى





(أ ف ب)

أعلن الجيش الباكستانى أن حصيلة قتلى الهجوم الانتحارى الذى استهدف معسكرا فى جنوب غرب البلاد اليوم السبت، ارتفعت إلى 11 جنديا.

وبين قتلى التفجير الذى تسبب أيضا بإصابة 13 شخصا وتبنته حركة طالبان الباكستانية ضابط فى الجيش.