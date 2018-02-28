"صوتك لمصر بكرة " ندوة بالشركة العامة للبترول للحث على المشاركة بالانتخابات







كتب أحمد أبو حجر

شدد الدكتور محسن النوبى، رئيس الشركة العامة للبترول، أن قطاع البترول سيظل فى مقدمة القطاعات الوطنية لدعم الدولة المصرية ومساندتها فى كل الظروف، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تلعبه المرأة المصرية فى المجتمع.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الشركة العامه للبترول، بعنوان "صوتك لمصر بكرة"، لدعم المرأة المصرية وحثها على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

أقيمت الندوة بحقول الشركة العامة للبترول بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر برعاية الدكتور محسن النوبى رئيس الشركة، وبالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالبترول، ويأتى ذلك ضمن برنامج لتوعية المجتمع المصرى فى العديد من القضايا والأهداف المجتمعية.



جانب من ندوة "صوتك لمصر بكرة"

جانب من ندوة "صوتك لمصر بكرة"



المشاركين بالندوة المشاركين بالندوة