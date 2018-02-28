جهاز تنمية المشروعات يشارك بمعرض فارمسى إكسبو من 3 لـ5 مارس

جهاز تنمية المشروعات يشارك بمعرض فارمسى إكسبو من 3 لـ5 مارسالأربعاء، 28 فبراير 2018 05:00 ص
نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
كتب إسلام سعيد
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يشارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى الدورة الثالثة لمؤتمر "فارمسى إكسبو" خلال الفترة من 3 حتى 5 مارس المقبل، ومن المنتظر أن تشهد فعاليات المؤتمر إطلاق مشروع "صيدلى المستقبل".
ويُموّل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء صيدليات لشباب الخريجين، بالتنسيق مع شركات تجهيز الصيدليات ومورّدى الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمستلزمات، بدءًا بالبنية الأساسية والأرفف، حتى البضائع والأدوية اللازمة لافتتاح الصيدلية.
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