"جنايات القاهرة" تصدر اليوم حكمها على المتهمين بالقتل العمد فى إمبابة







كتب أحمد حسنى

تصدر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حكمها على كل من "محمد ع ا"، و"محمد ع خ"، الصادر ضدهما حكما غيابيا بالإعدام شنقا، لاتهامهم بالقتل العمد وحيازة أسلحة نارية بمنطقة إمبابة، بعد إحالة أوراقهم لفضيلة المفتى بالجلسة السابقة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وبسكرتارية أحمد صبحى عباس، ومحمد سليمان.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين محمد عبد الجليل محمد، ومحمد عبد الفتاح الفرماوى، تهمة القتل العمد وحيازة الأسلحة النارية بإمبابة.