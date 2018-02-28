تنفيذ 172 حكما قضائيا وفحص 20 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح







مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 172 حكمًا قضائيًا، وفحص 20 مشتبهًا فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 13 مشتبها فيهم و7 مسجلين خطر، وتنفيذ حكمين فى قضيتين جنائيتين، و83 حكمًا جزئيًا و9 أحكام مستأنفة و64 حكم بغرامات و13 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.