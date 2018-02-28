تحرير 372 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات بمطروح

تحرير 372 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات بمطروحالأربعاء، 28 فبراير 2018 01:37 ص
حملة مرورية - أرشيفية
مطروح - حسن مشالة
إضافة تعليق
نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيًا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 372 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف و400 جنيه غرامات فورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 52 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 23 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 5 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة.
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
إضافة تعليق
حملة واسعة ضد مراسلة "بى بى سى" على السوشيال ميديا بعد ثبوت كذب تقريرها.. مغردون يطالبون بطردها خارج مصر.. آلاف الرسائل من المصريين على حسابها.. و"أورلا جيرين" تختفى منذ ظهور "زبيدة" وترفض الرد
صور.. ليلة فى حب الرئيس.. 40 حزبًا سياسيًا يوجهون رسالة للعالم: مصر مع السيسي وضد الإرهاب.. "الوفد": نرفض دعوات المقاطعة والرئيس أعاد بناء المؤسسات.. و"الدستورى الحر": لن يستطيع أحد المساس بأمن مصر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة