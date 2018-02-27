اليوم وزيرا الاستثمار والصناعة يفتتحان مصنع "مارس" بـ750 مليون جنيه







كتب عبد الحليم سالم

تفتتح الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم، توسعات مصنع شركة مارس العالمية فى المنطقة الصناعية الثالثة بـ6 أكتوبر والمقام بتكلفة 750 مليون جنيه ويعمل به نحو 1600 عامل.

وتستهدف الشركة التصدير سنويا بنحو 100 مليون دولار، وذلك فى إطار خطة الشركة الطموحة لتحويل مصر إلى قطب صناعى وتصديرى فى المنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.