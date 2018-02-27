"الجنايات" تحاكم ضابط شرطة و3 آخرين بتهمة ترويج الهيروين







كتبت أمنية الموجى

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة ضابط شرطة سابق، و3 متهمين آخرين ، بترويج الهيروين.

ووجهت النيابة العامة، فى القضية رقم 3563 لسنة 2017 جنايات السيدة زينب، للمتهم الأول "أسامة.م "مُقدم شرطة سابق، و"هانى.ح" مقاول، و"عُمر.ز" سائق، و"هانى.ح" صاحب"حانوت"، إنهم فى أول إبريل 2017 كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين"، وحازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأثبت تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وجاءت شهادة الشاهد الأول الضابط القائم بضبط المتهمين، بأمر إحالة القضية، بأنه ضبط معهم قطع من الهيروين المخدر، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وشدد على أنه تم ضبط سيارتين مع المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة والمبالغ النقدية حصيلة الاتجار والهواتف للاتصال بالعملاء والسيارتين لاستخدامهما فى الاتجار.