ممثل وزير النقل فى ورشة التكتل العربى: التكتل يعزز التعاون العربى







الإسكندرية - هناء أبو العز

قال رضا إسماعيل ممثل وزير النقل المصرى إن إنشاء التكتل البحرى العربى يعزز التعاون البحرى المشترك فنيا واقتصاديا، وله أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمى.

وأكد إسماعيل، فى ورشة التكتل العربى، التى نظمتها الأكاديمية العربية صباح اليوم، أهمية التكتلات السابقة التى ساهمت فى تطوير صناعة النقل البحرى، مشيرا إلى أن التوجه العام لإنشاء التكتلات فى كل المجالات لمواكبة التوجه العالمى، وتحقيق الاستفادة من التجارب العالمية البحرية، وله آثار إيجابية فاعلة فى تطوير وزيادة حركة التجارة الخارجية فى الدول.

وأوضح إسماعيل أن التكتل برعاية الحكومات العربية يوفر المناخ المناسب لتحقيق الهدف المرجو للدول الممثل فى تحقيق عائد اقتصادى بما يتماشى مع الأهداف القومية للدول، ويسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى، ويحقق فرص إقامة مشروعات إقليمية مشتركة.

وأضاف إسماعيل أن هذه التوصيات سيتم رفعها لمجلس وزراء النقل العرب للتأكد من آلية تنفيذها.