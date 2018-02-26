video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ممثل وزير النقل فى ورشة التكتل العربى: التكتل يعزز التعاون العربى

الإثنين، 26 فبراير 2018 12:08 م
ممثل وزير النقل فى ورشة التكتل العربى: التكتل يعزز التعاون العربى جانب من الورشة





الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

قال رضا إسماعيل ممثل وزير النقل المصرى إن إنشاء التكتل البحرى العربى يعزز التعاون البحرى المشترك فنيا واقتصاديا، وله أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمى.
 
وأكد إسماعيل، فى ورشة التكتل العربى، التى نظمتها الأكاديمية العربية صباح اليوم، أهمية التكتلات السابقة التى ساهمت فى تطوير صناعة النقل البحرى، مشيرا إلى أن التوجه العام لإنشاء التكتلات فى كل المجالات لمواكبة التوجه العالمى، وتحقيق الاستفادة من التجارب العالمية البحرية، وله آثار إيجابية فاعلة فى تطوير وزيادة حركة التجارة الخارجية فى الدول.
 
وأوضح إسماعيل أن التكتل برعاية الحكومات العربية يوفر المناخ المناسب لتحقيق الهدف المرجو للدول الممثل فى تحقيق عائد اقتصادى بما يتماشى مع الأهداف القومية للدول، ويسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى، ويحقق فرص إقامة مشروعات إقليمية مشتركة. 
 
وأضاف إسماعيل أن هذه التوصيات سيتم رفعها لمجلس وزراء النقل العرب للتأكد من آلية تنفيذها.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس اتحاد الغرف المصرية: السفن الأجنبية تسيطر على 90% من حجم السوق

صور.. بدء ورشة عمل التكتل البحرى العربى بالأكاديمية فى الإسكندرية

الاسكندريه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

التكتل العربى البحرى

وزير النقل العربى

مشروعات اقليمية



لا تفوتك
التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

التموين:3675 محلا يشاركون فى أوكازيون الشتاء و1113 محضرا عن عروض وهمية

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

تعرف على شروط وزارة الداخلية للراغبين فى التقدم لـ"حج القرعة"

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

فيديو وصور.. السيسى فى قلب سيناء.. التليفزيون يذيع فيديو تفصيلى لافتتاح مركز قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب..الرئيس: ننفق 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ولن نفرط فيها..ويهدد الإرهابيين: هتتشالوا من على وجه الأرض

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

ليليان داوود فى مرمى نيران رواد مواقع التواصل بعد مطالبتها المجتمع الدولى التدخل فى شئون مصر.. حملة تطالب بإلغاء متابعتها على "تويتر": "إحنا اللى عملنالها قيمة.. وإياكى والهجوم على بلدنا يا حيزبونة"

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

العناية بالجسم تبدأ من السكراب.. وصفات طبيعية لبشرة صحية

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

فيديو.. أشهر 5 فرص مهدرة فى "الإيجيبشن ليج" بعد واقعة أجايى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة