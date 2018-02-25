video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير قطاع الأعمال العام يترأس اليوم جمعية القابضة للتشييد لمناقشة الميزانية

الأحد، 25 فبراير 2018 05:00 ص
وزير قطاع الأعمال العام يترأس اليوم جمعية القابضة للتشييد لمناقشة الميزانية خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام




كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

يترأس خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اليوم الأحد، الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، لمناقشة ميزانية العام المالى 2016-2017.

وفق القوائم المالية للشركة فإنه بلغت الأرباح نحو 1.23 مليار جنيه بزيادة 50% عن العام المالى 2015-2016، فيما بلغت الإيرادات 12 مليار جنيه بارتفاع 20% عن العام المالى 2015-2016 .

ونجحت الشركة القابضة برئاسة المهندس محمود حجازى فى تجاوز الآثار السلبية لقرار التعويم من خلال زيادة حجم النشاط المنفذ رغم فروق الأسعار وعدم صرف التعويضات حتى الآن.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"اليوم السابع" ينشر أسماء 44 شركة خاسرة بقطاع الأعمال العام.. "القومية للأسمنت" و"غزل المحلة" و"عمر أفندى" و"الصوت والضوء" و"الدلتا للأسمدة" و"سيجوارت" و"الحديد والصلب" أبرزها.. و7 مليارات جنيه قيمة الخسائر

القابضة للتشييد

خالد بدوى

محمود حجازى

نتاىج للقابضة للتشييد



لا تفوتك
فيديو.. عمرو أديب بـ"ON E" يكشف حقيقة جاكت السيسى.. ويثنى على تغطية "اليوم السابع"

فيديو.. عمرو أديب بـ"ON E" يكشف حقيقة جاكت السيسى.. ويثنى على تغطية "اليوم السابع"

تطورات خلية دمياط الإرهابية من البداية حتى الحكم بالإعدام × 16 معلومة

تطورات خلية دمياط الإرهابية من البداية حتى الحكم بالإعدام × 16 معلومة

عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات

عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات

"اليوم السابع" يكشف انتشار لعبة "السلايم" فى المحلات رغم تحذيرات الإصابة بالتسمم والسرطان.. شبرا ووسط البلد أكثر الأماكن لعرضها ويتراوح سعرها من 10 لـ 25 جنيها.. والتجار يؤكدون: "آمنة.. ونتعرض لحرب تجارية"

"اليوم السابع" يكشف انتشار لعبة "السلايم" فى المحلات رغم تحذيرات الإصابة بالتسمم والسرطان.. شبرا ووسط البلد أكثر الأماكن لعرضها ويتراوح سعرها من 10 لـ 25 جنيها.. والتجار يؤكدون: "آمنة.. ونتعرض لحرب تجارية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة