وزير قطاع الأعمال العام يترأس اليوم جمعية القابضة للتشييد لمناقشة الميزانية

كتب عبد الحليم سالم

يترأس خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اليوم الأحد، الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، لمناقشة ميزانية العام المالى 2016-2017.

وفق القوائم المالية للشركة فإنه بلغت الأرباح نحو 1.23 مليار جنيه بزيادة 50% عن العام المالى 2015-2016، فيما بلغت الإيرادات 12 مليار جنيه بارتفاع 20% عن العام المالى 2015-2016 .

ونجحت الشركة القابضة برئاسة المهندس محمود حجازى فى تجاوز الآثار السلبية لقرار التعويم من خلال زيادة حجم النشاط المنفذ رغم فروق الأسعار وعدم صرف التعويضات حتى الآن.