وزير قطاع الأعمال العام يترأس اليوم جمعية القابضة للتشييد لمناقشة الميزانية

وزير قطاع الأعمال العام يترأس اليوم جمعية القابضة للتشييد لمناقشة الميزانيةالأحد، 25 فبراير 2018 05:00 ص
خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
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يترأس خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اليوم الأحد، الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، لمناقشة ميزانية العام المالى 2016-2017.
وفق القوائم المالية للشركة فإنه بلغت الأرباح نحو 1.23 مليار جنيه بزيادة 50% عن العام المالى 2015-2016، فيما بلغت الإيرادات 12 مليار جنيه بارتفاع 20% عن العام المالى 2015-2016 .
ونجحت الشركة القابضة برئاسة المهندس محمود حجازى فى تجاوز الآثار السلبية لقرار التعويم من خلال زيادة حجم النشاط المنفذ رغم فروق الأسعار وعدم صرف التعويضات حتى الآن.
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