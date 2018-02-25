مصادر عسكرية يمنية: مقتل 14 حوثيا جراء مواجهات بجبهة الساحل الغربى





عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بمقتل 14 من مليشيات الحوثيين فى مواجهات مع المقاومة اليمنية فى جبهة الساحل الغربى.

وأكدت المصادر العسكرية - حسبما أفادت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية - أن المواجهات بين الجانبين تركزت فى شمال حيس والهاملي.

ومن جهة أخرى،قالت مصادر يمنية أن مليشيات الحوثيين أفرجت عن عشرات السجناء فى محافظة الحديدة متهمين بقضايا جنائية مقابل الانضمام إلى مقاتليهم، ونقلهم إلى جبهات القتال، مضيفة أن المليشيات نقلت المفرج عنهم إلى الجبهات بعد أن زودتهم بالسلاح.

يذكر أن المليشيات الحوثية لجأت إلى إطلاق سراح سجناء متهمين بقضايا جنائية، بعد أن تكبدت خسائر بشرية فادحة على جبهات الساحل الغربى، وتعمل على تغطية النقص الحاد فى مقاتليها.

على الصعيد ذاته قصف الجيش اليمنى تجمعات لميليشيات الحوثى فى جبل "الظهر وشعب المسوح" بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء جنوب شرقى العاصمة اليمنية صنعاء،وكبدها خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.

وأشارت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت أيضا مواقع الميليشيات ومخازن أسلحة فى مديرية الحيمة الداخلية غرب محافظة صنعاء ،كما طالت الغارات تعزيزات للانقلابيين ومواقع فى التباب السود ومنطقة ميسرة بمديرية نهم،كما استهدفت غارات التحالف فى تعز تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثى بمديرية الصلو.

وأفادت مصادر ميدانية بتواصل المعارك العنيفة غرب مديرية المصلوب فى الجوف، كما أحبطت قوات الشرعية هجوما لمليشيا الحوثى فى جبال حام بمديرية المتون، أسفر عن مقتل عدد من الانقلابيين وتم تدمير آليات عسكرية لهم.