محافظ الإسكندرية يحضر ختام بطولة مصر الدولية الخامسة للتايكوندو







الاسكندريه جاكلين منير

حضر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم بطولة “مصر الدولية الخامسة للتايكوندو”، والتي تستضيفها مدينة الإسكندرية يومي 24 و25 فبراير الجاري فى صالة النادي الأولمبي.

و رحب سلطان بجميع المشاركين من الدول العربية والأجنبية على أرض الإسكندرية أرض الحضارة والتاريخ عروس البحر الأبيض المتوسط ، مؤكدا على أن الإسكندرية تسعد باستضافة هذه البطولة الدولية لرياضة ، خاصة وأن الإسكندرية من أهم محافظات مصر السياحية ،وتقدم كامل الدعم للرياضة وبها العديد من الرياضيين الحاصلين الى البطولات الدولية والعالمية في الرياضات المختلفة.

ووجه المحافظ الشكر لوزير الشباب و الرياضة على دعمه للبطولة وتقديم كافة التسهيلات لضمان بطولة ناجحة و للاتحاد المصري للتايكوندو واللجنة المنظمة على الجهود المبذولة لخروج البطولة بالشكل المتميز اللائق بسمعة مصر الدولية في تنظيم البطولات، متمنيا للجميع منافسات قوية وإقامة طيبة بالإسكندرية.

وحضر ختام البطولة اللواء عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، واللواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي، و الدكتور محمد عرابي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية والمهندس طارق السيد رئيس مجلس إدارة النادي الأولمبي.

جدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها 39 دولة بإجمالي 297 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والطبية والحكام واللجان ، ويخوضها سبعة لاعبين من المنتخب الوطنى للتايكوندو دور الـ 8 بعد فوزهم في مباريات دور الـ 16، ووصل إلى المربع الذهبي لاعب و لاعبة من المنتخب الوطني ببطولة مصر الدولية المقامة يومي 24 و 25 فبراير الجاري على صالة النادي الأولمبي .



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