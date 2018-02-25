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حائز الـ18 ألف قرص مخدر أرشد عن "الرأس الكبيرة" والنيابة تقرر حبسه

الأحد، 25 فبراير 2018 07:00 ص
حائز الـ18 ألف قرص مخدر أرشد عن "الرأس الكبيرة" والنيابة تقرر حبسه اقراص مخدره




كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطل بعد القبض عليه بإمبابة وبحوزته 18 ألف قرص مخدر، بأنه كان يستعد لترويجها على عملائه، ويخزنها داخل مسكنه، لحين الاتفاق مع تجار التجزئة على شرائها منه لتوزيعها على المدمنين والمتعاطين.

وأرشد المتهم عن المتهم الرئيسى الذى يحصل منه على الأقراص المخدرة، والذى تبحث عنه رجال المباحث للقبض عليه، مضيفا أنه يتاجر فى أقراص الترامادول والتيدول والتامول المخدرة.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة التى أثبتت تورط المتهم فى تجارة المواد المخدرة، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد باتجار عاطل فى المواد المخدرة، وتحويل مسكنه إلى وكر لتخزين المخدرات.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من القبض عليه، وبحوزته 18 ألف قرص مخدر، و3200 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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