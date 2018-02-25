تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بقرية الجلاوية لاقامة مدرسة تجريبية بسوهاج





سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 1898.80 متر مربع، بناحية قرية الجلاوية مركز ساقلتة، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإقامة مدرسة تجريبية عليها، لخدمة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد المدارس بنطاق المركز .

وأكد عبد المنعم،فى بيان له اليوم،أن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجى، ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة لمنع تكدس الطلاب، وخلق بيئة جيدة تساعدهم على التفوق الدراسى.

وأضاف المحافظ أنه جارى إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، لافتا أن قرارات تخصيص الأراضى للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، تأتى لمصلحة المواطنين وتخدم خطة التنمية والإصلاح التى تنتهجها الدولة.

وأكد محافظ سوهاج، أنه تم إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة جهينة ، وشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ خطة المحافظة لإستعادة حقوق الدولة، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا عليها.

ومن جانبه أوضح حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع حماية الأراضى والمتابعة وأملاك الدولة، وبتأمين من قوات أمن قطاع الشمال، ومركز شرطة جهينة، وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بناحية قرية الطليحات، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وإزالة التعديات.