"القضاء" يواصل اليوم محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

"القضاء" يواصل اليوم محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعدالأحد، 25 فبراير 2018 06:00 ص
محاولة اغيتال النائب العام المساعد
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 304 متهمين - بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات بالجماعة - بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.
وانتهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لتورط حركة "حسم" فى ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.
إضافة تعليق
عبدالرحيم على يكشف فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع" تفاصيل جلسة خاصة لمدة 3 ساعات مع شفيق بالإمارات قبل بيان ترشحه.. وماذا دار بينه وعنان داخل فندق الشانزيليزيه بباريس قبل 4 شهور عندما أخبره نيته الترشح للانتخابات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة