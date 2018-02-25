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"القضاء" يواصل اليوم محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

الأحد، 25 فبراير 2018 06:00 ص
"القضاء" يواصل اليوم محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد محاولة اغيتال النائب العام المساعد




كتب إيهاب المهندس
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تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 304 متهمين - بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات بالجماعة - بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

 وانتهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لتورط حركة "حسم" فى ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


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