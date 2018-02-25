إحالة نائب رئيس مدينة دمياط للتحقيق لسوء حالة النظافة بعزبة العمال







دمياط عبده عبد البارى

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لشئون القرى، ورئيس الوحدة المحلية بقرية السنانية، للتحقيق، بسبب سوء حالة النظافة بعزبة العمال التابعة لقرية السنانية.

وأمهل محافظ دمياط كلا منهما حتى صباح الغد لرفع القمامة من عزبة العمال وإلا سوف يتم استبعادهما من منصبيهما.

وكان محافظ دمياط قد أبدى استياءه من سوء حالة النظافة بعزبة العمال أثناء مروره اليوم من طريق الهاويس عائدا من مدينة ميت أبو غالب، حيث كان يؤدى واجب العزاء فى وفاة والد النائب ابو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب.