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إحالة نائب رئيس مدينة دمياط للتحقيق لسوء حالة النظافة بعزبة العمال

الأحد، 25 فبراير 2018 08:08 م
إحالة نائب رئيس مدينة دمياط للتحقيق لسوء حالة النظافة بعزبة العمال لدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط





دمياط عبده عبد البارى
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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لشئون القرى، ورئيس الوحدة المحلية بقرية السنانية، للتحقيق، بسبب سوء حالة النظافة بعزبة العمال التابعة لقرية السنانية.

وأمهل محافظ دمياط كلا منهما حتى صباح الغد لرفع القمامة من عزبة العمال وإلا سوف يتم استبعادهما من منصبيهما. 

وكان محافظ دمياط قد أبدى استياءه من سوء حالة النظافة بعزبة العمال أثناء مروره اليوم من طريق الهاويس عائدا من مدينة ميت أبو غالب، حيث كان يؤدى واجب العزاء فى وفاة والد النائب ابو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب. 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اعلاميون شرفاء

تغييرات كبيرة ووجوه جديدة

وعلى مسئوليتنا ان شاء الله فيه تغييرات فى لجان مكافحة الفساد بمحافظة ساحلية ونائية وادارة الازمات وتعيين مسئولين فى الاعلام والرقابة على المديرية والادارة الفاشلتين تماما

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