إحالة نائب رئيس مدينة دمياط للتحقيق لسوء حالة النظافة بعزبة العمال

إحالة نائب رئيس مدينة دمياط للتحقيق لسوء حالة النظافة بعزبة العمالالأحد، 25 فبراير 2018 08:08 م
لدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لشئون القرى، ورئيس الوحدة المحلية بقرية السنانية، للتحقيق، بسبب سوء حالة النظافة بعزبة العمال التابعة لقرية السنانية.
وأمهل محافظ دمياط كلا منهما حتى صباح الغد لرفع القمامة من عزبة العمال وإلا سوف يتم استبعادهما من منصبيهما.
وكان محافظ دمياط قد أبدى استياءه من سوء حالة النظافة بعزبة العمال أثناء مروره اليوم من طريق الهاويس عائدا من مدينة ميت أبو غالب، حيث كان يؤدى واجب العزاء فى وفاة والد النائب ابو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب.
إضافة تعليق
الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة
محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
اعلاميون شرفاء
تغييرات كبيرة ووجوه جديدة
وعلى مسئوليتنا ان شاء الله فيه تغييرات فى لجان مكافحة الفساد بمحافظة ساحلية ونائية وادارة الازمات وتعيين مسئولين فى الاعلام والرقابة على المديرية والادارة الفاشلتين تماما