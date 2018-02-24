مظاهرة احتجاجية ضد خطة ترحيل اللاجئين الأفارقة من إسرائيل





أ ش أ

نظم نحو 15 ألف من طالبى اللجوء السياسى من الأفارقة مظاهرة احتجاجية فى إسرائيل ضد اعتزام الحكومة ترحيلهم من الأراضى الإسرائيلية.



وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية مساء السبت، أن الحكومة الإسرائيلية منحت طالبى اللجوء - وأغلبهم من غينيا الاستوائية والسودان - مهلة حتى أول أبريل المقبل للمغادرة طواعية ، وإلا تعرضوا للاعتقال لأجل غير مسمى.



وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن إسرائيل ترى أن أغلب هؤلاء المهاجرين الأفارقة - البالغ عددهم نحو 40 ألف شخص - جاؤوا بغرض العمل؛ ومن ثم فليس هناك التزام قانونى عليها بالإبقاء عليهم داخل إسرائيل.