غادة والى: إعداد خريطة عن الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة بعد تطويرها قريبا





كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى أن 2018، عام ذوى الأعاقة، ويتم فيه تقديم العديد من الخدمات لذوى الإعاقة، وأنه جارى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة الذى صدر مؤخرا أنه كان من المفترض أن يصدر فى عام 2008 عقب توقيع مصر على الاتفاقية الدولية منذ 10 سنوات حيث يوجد إلزام دولى لحماية حقوق ذوى الإعاقة وتحديد الواجبات كما يتم التنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء لإعداد خريطة عن الخدمات المقدمة لذوى الاعاقة بعد تطويرها وتحسين هذه الخدمات.

وأضافت غادة والى، خلال مشاركتها إطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى والتى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية نيابة عن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوفى وزير التربية والتعليم ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير والدكتور محمد العقبى المنسق العام للمبادرة والاعلامى مفيد فوزى وبعض الفنانين أنه تم إطلاق مبادرة لتشغيل ذوى الإعاقة القادرين على العمل وتأهيلهم لسوق العمل كما تم العمل على تقييم الاعاقات من خلال تدريب الأطباء لتحديد نسبة العجز والذى على أساسه صرف الدعم النقدى لذوى الاعاقة وكذلك الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات للسماع لذوى الإعاقة بدخول الجامعات للأصحاب الإعاقات المختلفة.

فيما توجهت الوزيرة بالشكر للداعمين لمبادرة عينك فى عنينا من المسئولين ومجتمع مدنى وإعلاميى.

على حانب آخر وقعت مؤسسة صناع الخير بعض البروتوكولات مع القطاع الخاص والجمعيات العاملة فى مجال الرمد لدعم مبادرة عينك فى عنينا كما تم تكريم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لجهودها الكبيرة فى التنمية والعمل الأهلى والرعاية الاجتماعية وكذلك تكريم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والفنانين المشاركين كسفراء لمبادرة عينك فى عنينا.