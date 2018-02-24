طارق شوقى: الرئيس وافق على جميع المشروعات التى تدعم نظام التعليم الجديد

كتب محمود طه حسين

شهد اليوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إطلاق مبادرة "عينك فى عنينا" لشركة أوركيديا للصناعات الدوائية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية؛ لمكافحة مسببات العمى، بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ومصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، والدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، وتحت رعاية مجلس الوزراء.

قالت الوزارة فى بيان لها، إن المبادرة تستهدف الوصول لأكثر من (100) ألف مواطن خلال عام 2018 وتقديم أكثر من (20) ألف نظارة طبية، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة للمصابين بمسببات العمى، وهى أحد وأهم وأخطر التحديات الصحية التى تواجهها مصر .

رحب شوقى، فى بداية كلمته بجميع الحاضرين، مؤكدًا على أهمية المبادرة، ودور منظمات المجتمع المدنى، وأهميته فى المرحلة الحالية والقادمة للتعاون مع الحكومة، وتنفيذ كافة المشاريع والخطط، مشيرًا إلى أننا نعمل جميعا كفريق واحد؛ لبناء المجتمع، وهذا يحتاج إلى جهد كبير فى التوعية والتعليم والتثقيف .

وأشار وزير التعليم، إلى أن هناك دعمًا وموافقة من رئيس الجمهورية لهذه المبادرة، وأيضا لمشروع التعليم الجديد الذى سيبدأ فى سبتمبر القادم 2018 والذى يهتم فى المقام الأول بمرحلة الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى أن المدرسة ليست وحدها المنوطة بالتربية ولكن يشاركها المجتمع والآباء والمؤسسات المختلفة والإعلام، فلابد أن نعمل باستمرار على توعية الأسر والمجتمع، ولابد أن نتشارك فى وضع الخطوط العريضة لحلم التعليم الجديد.

وأضاف شوقى، أن مشروع التعليم الجديد يعمل أيضا على إعطاء دورات تدريبية للطالبات فى المرحلة الثانوية؛ لتوعيتهن وتثقيفهن عن كيفية نمو العقل البشرى، مشيرًا إلى أن عقل الإنسان يتكون فى الشهور الأولى من الحمل وحتى انتهاء العام الأول لعمر الإنسان كما أضاف أن هناك تأثيرًا كبيرًا لما يحدث للطفل بعد الولادة على تكوينه وقدراته العقلية.

وفى سياق متصل، قال وزير التربية والتعليم، إن إنجاب الأطفال مسئولية كبيرة لذا يجب العمل على التوعية بها، فضلًا عن أن الوزارة تعمل الآن على مشروع التغذية المدرسية لكى يكون أفضل بكثير مما سبق، حيث أن الهدف الأول هو صحة أبنائنا الطلاب ليكونوا فى أتم صحة، مشيرًا إلى أن الرئيس وافق على كافة المشروعات التى تدعم مشروع التعليم الجديد فى سبتمبر القادم 2018، ولابد من تكاتف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لإنجاح هذا المشروع لصالح رفعة الوطن وتقدمه، متابعًا: "لا نستطيع أن نعمل وحدنا، ولكن لابد من العمل الجماعى، ومساندة الجميع بعضهم لبعض" .

وأشاد شوقى بمساندة المجتمع المدنى بمؤسساته لكل ما يحمى صحة المصريين، والذى يعد واجبًا ودورًا أساسيًا لكافة مؤسسات الدولة .