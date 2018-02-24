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رونالدو يهنئ أبو هشيمة بفرع حديد المصريين بالعين السخنة

السبت، 24 فبراير 2018 11:30 م
رونالدو يهنئ أبو هشيمة بفرع حديد المصريين بالعين السخنة رونالدو وأبو هشيمة




كتب أحمد جودة
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هنأ اللاعب الدولى كريستيانو رونالدو، نجم نادى ريال مدريد، رجال الاعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك على خلفية الافتتاح المرتقب لفرع جديد لمجموعة حديد المصريين فى العين السخنة.

 

رونالدو يهنئ أبو هشيمة
رونالدو يهنئ أبو هشيمة
 

وأضاف رونالدو، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، «تمنياتى بالتوفيق وحظًا سعيدًا لك»، ونشر اللاعب عبر تغريدة له صورته مع أحد مصانع المجموعة.

 

يذكر أن مصنع حديد المصريين بالعين السخنة، تبلغ مساحته 440 ألف متر بحجم استثمار 5.5 مليار جنيه يوفر من 5 إلى 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المقرر افتتاحه فى الفترة المقبلة.

 


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كريستيانو رونالدو

احمد ابو هشيمه

مجموعه حديد المصريين

حديد المصريين العين السخنه



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