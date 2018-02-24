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السبت، 24 فبراير 2018 10:01 ص
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تأجيل زيارة الشركات المصرية إلى سوريا لحين إستقرار الأوضاع

السبت، 24 فبراير 2018 05:00 ص
تأجيل زيارة الشركات المصرية إلى سوريا لحين إستقرار الأوضاع فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين




كتب هانى الحوتى
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أكد فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أنه تم تأجيل زيارة الشركات المصرية لدولة سوريا الشقيقة و التى كان مقرر إجراؤها نهاية الشهر الجارى، لبحث فرص إعادة اعمار الأرض الشقيقة.

وقال فوزى، إن تأجيل الزيارة جاء بسبب الأوضاع الأمنية هناك، والتى تدهورت كثيراً خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً أنه لم يستقر حتى الآن على موعد جديد انتظاراً لاستقرار الأوضاع.


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