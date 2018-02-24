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الاحتياطى الأجنبى يرتفع لأكثر من 41 مليار دولار بعد وصول حصيلة طرح السندات

السبت، 24 فبراير 2018 09:00 ص
الاحتياطى الأجنبى يرتفع لأكثر من 41 مليار دولار بعد وصول حصيلة طرح السندات عمرو الجارحى وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزى




كتب أحمد يعقوب
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توقعت مصادر مصرفية رفيعة المستوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، تجاوز مستوى الاحتياطى الأجنبى لمصر ال41 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه، وذلك بعد تسلم مصر الحصيلة الخاصة بطرح السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار والذى تم يوم الأربعاء الماضى.

وأوضحت المصادر أن مستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى يسجل 38.2 مليار دولار فى نهاية يناير 2018 وبوصول حصيلة السندات الدولية لمصر يتم دعم أرصدة الاحتياطى ب4 مليارات دولار ومنح المقابل بالجنيه المصرى كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة.

وأكدت المصادر أن الزيادة أو التراجع فى أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى تعلن مع بداية كل شهر وفقا لحسابات تراعى الاستخدامات الشهرية من سداد أقساط الديون الخارجية لمصر أو مستحقات خاصة باستيراد سلع استراتيجية من الخارج أو رد ودائع دول خليجية. 

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن 4 مليارات دولار، تمثل حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، دخلت أرصدة حسابات وزارة المالية، فى البنك المركزى المصرى، وذلك يوم الأربعاء الماضى.

وأكد وزير المالية، لـ"اليوم السابع"، أن هذا الطرح الخاص بالسندات، يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالإصلاحات التى قامت بها السلطات المصرية مؤخرًا.

ونجحت مصر ممثلة فى وزارة المالية، منتصف الشهر الجارى، فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح " 5 -10- 30 سنة "، بأسعار عائد جيدة وذلك فى ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح وذلك رغم تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الامريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.

 وقالت وزارة المالية، إن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58%، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لـ10 سنوات بعائد 6.59% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عامًا بعائد 7.9%.


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عمرو الجارحى



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