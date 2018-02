"الأعلى للجامعات" يوجه بتعميم تجربة التصحيح الإلكترونى بالجامعات الحكومية

وائل ربيعى

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى ظهر اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، بمقر جامعة المنيا على هامش انعقاد أسبوع ومؤتمر متحدي الإعاقة بجامعة المنيا.

فى بداية الجلسة أكد الوزير على دعم المجلس الأعلى للجامعات لجهود القوت المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب من خلال عملية سيناء 2018 للقضاء على الإهارب والبؤر المتطرفة، داعيًا الجامعات إلى حشد طاقاتها وتوعية الطلاب بهذه الجهود النبيلة والبطولات التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة بهدف تعزيز أمن مصر واستقراراها.

كما أكد الدكتور عبد الغفار على الدور المهم الذى تلعبه جامعة المنيا فى تنمية منطقة شمال الصعيد، مشيداً بمستوى أداء وتنظيم الجامعة لأسبوع شباب الجامعات من متحدي الإعاقة، والذي يأتي استجابة لدعوة القيادة السياسية بتخصيص عام 2018 لمتحدي الإعاقة، منوهًا إلى أهمية المؤتمر الذي نظمته الجامعة لوضع الحلول المناسبة لكيفية دمج الطلاب متحدي الإعاقة.

وأشار الوزير إلى أهمية إعداد خطة شاملة على مستوى الجامعات لدمج الطلاب من ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي والاستفادة من قدراتهم، لافتًا إلى أهمية تسخير طاقات الجامعات وإمكاناتها لتطوير كافة الخدمات الدراسية والتعليمية المقدمة لهؤلاء الطلاب؛ حتى يكون ذلك ترجمة حقيقة لمبادرة القيادة السياسية بدمج هؤلاء الطلاب في الجامعات والمجتمع، فضلا عن الاستفادة منهم بصورة فاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

وطالب د.عبد الغفار بضرورة تعميم تجربة التصحيح الإلكتروني بكافة الجامعات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالاستفادة من التجارب السابقة لبعض الجامعات التي نجحت في تطبيق هذه التجربة.

وأكد الوزير على ضرورة تطوير مقرر حقوق الإنسان ليصبح حقوق الإنسان ومكافحته الفساد ويبدأ تدريسه العام الحالي بكافة الجامعات، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي لدى الطلاب بخطورة الفساد وأهمية مكافحته من خلال نشر الميثاق الأخلاقي للطلاب وإجراء مسابقات طلابية بين الجامعات المصرية لتنمية وعي الطلاب بهذه القضية.

أكد الوزير على الاهتمام خلال الفترة القادمة بملف التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكافة الجامعات، وكذا الاهتمام بملف صندوق تحسين أوضاع العاملين بالجامعات بعد الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية بخصوص هذا الشأن.

وطالب د.عبد الغفار بضرورة تحقيق التكامل والتعاون بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة من خلال إبرام برتوكولات التعاون تتيح استفادة مستشفيات وزارة الصحة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية.

ونوه الوزير إلى ما شهده ظهر اليوم بخصوص التجربة العملية لكيفية مواجهة الحريق وتأمين الحضور والتعامل مع المصابين بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، والتي تنفذها الجامعة بالتعاون مع مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية تعميم مثل هذه التجارب على مستوى الجامعات لرفع الوعي لدى الطلاب في مثل هذه الأزمات.

وأعلن د.عبد الغفار عن تنظيم مؤتمر دولي خلال شهر مارس القادم حول إطلاق طاقات المصريين البحثية برعاية كريمة وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الاستفادة من الأبحاث التطبيقة للجامعات في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة معرض لكل الجامعات لعرض منتجاتها البحثية.

وأكد الوزير أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تنفيذ خطة قومية لترشيد استخدام المياه، مشيرًا الى أن هناك تنسيقًا حكوميًّا كاملًا لتنفيذ هذه الخطة، مطالبًا الجامعات بضرورة توعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من أجلهم ومن أجل الاجيال القادمة، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل وإقامة الندوات ومشاريع التخرج التي تسهم في رفع وعي الطلاب، مطالبًا إجراء مسابقة لمشروعات التخرج بكليات الإعلام والفنون وغيرها من الكليات التي تسهم في تنمية الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

وشدد د.عبد الغفار على ضرورة اهتمام الجامعات بالمتابعة المستمرة والصيانة الدورية لكافة مرافقها، مطالبًا موافاته بتقرير شهري عن كافة الأنشطة المتعلقة بالصيانة داخل كل جامعة، موضحًا أهمية انتهاج أسلوب المبادرة والمبادأة سبيلاً في العمل بدلا من رد الفعل في مواجهة الأزمات.

كما وجه الوزير بضرورة رفع جودة الطعام والوجبات الغذائية والرعاية الطبية المقدمة لطلاب المدن الجامعية، مطالبًا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية من خلال المتخصصين، والمتابعة الدورية والرقابة من جانب السادة رؤساء الجامعات ونوابهم للمطاعم وصالات الطعام؛ حرصًا على صحة وسلامة الطلاب بالمدن الجامعية.

وأشار د.عبد الغفار إلى أهمية تجاوب الجامعات وسرعة تواصلها مع وسائل الإعلام من خلال دعمها بالمعلومات الصحيحة والدقيقة توضيحًا للحقائق ومنعًا لانتشار الشائعات، من خلال تنشيط مراكز الإعلام والعلاقات العامة بالجامعات.

وجه الوزير خالص تهنئته لجامعة المنصورة بمناسبة نجاح عدد من باحثيها بكلية العلوم في اكتشاف هيكل لديناصور، مشيرًا أن هذا الموضوع تم تناوله لدى أبرز المجلات البحثية مما أسهم في رفع مكانة الجامعة البحثية.

• استمع المجلس إلى ما عرضه د.محمد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بشأن خطة تطوير الإدارة المركزية للبعثات.

• استمع المجلس إلى ما عرضه د.حسام عبد الغفار أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات للمستشفيات الجامعية بشأن ضبط منظومة الصيانة بالمستشفيات الجامعية.

• استمع المجلس أيضا إلى ما قدمه د.حسام عبد الغفار حول أنظمة التأمين الصحي للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات، وطلب المجلس موافاته خلال اجتماعه القادم بأفضل البدائل التي تقدم خدمة صحية مميزة.

• وافق المجلس على تعميم "ميثاق الطالب الجامعي" والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على الجامعات؛ وذلك بهدف نشر قيم التوعية والنزاهة والشفافية وتبني ثقافة الوقاية من الفساد ومكافحته.

• وافق المجلس على ترشيح د.سيد العربي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.

• قرر المجلس تشكيل تشكيل لجنة لدراسة موضوع اعتماد نشر الأبحاث التي تسجل آفة جديدة في مصر.

• وافق المجلس على كتاب جامعة دمياط بشأن إنشاء كلية التمريض.

• أقر المجلس مشروع ميكنة أعمال المجلس الأعلى للجامعات بعنوان "ICT Automation of the Supreme council of universities Administration"

• وافق المجلس على كتاب السيد وزير الصحة والسكان بشأن تسهيل إقامة حملات تنظيمية للتبرع بالدم بالجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع المركز القومي لنقل الدم والمراكز الإقليمية التابعة له.

• أحيط المجلس علمًا بآليات تنفيذ مبادرة تطبيق منظومة متكاملة لرقمنة المستشفيات الجامعية.