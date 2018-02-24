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"الأعلى للجامعات" يعقد اليوم جلسته الاعتيادية بجامعة المنيا

السبت، 24 فبراير 2018 04:00 ص
"الأعلى للجامعات" يعقد اليوم جلسته الاعتيادية بجامعة المنيا المجلس الأعلى للجامعات




كتب وائل ربيعى
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يعقد المجلس الأعلى للجامعات جلسته الدورية، اليوم السبت، بجامعة المنيا، على هامش أسبوع متحدى الإعاقة الذى تنظمه الجامعة، بمشاركة أكثر من 2000 طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه، عددا من الموضوعات الدورية إضافة إلى متابعة الأنشطة الطلابية بالجامعات، وكذلك فعاليات أسبوع متحدى الإعاقة، الذى تعقده جامعة المنيا، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورؤساء الجامعات.

 

 


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الاعلى للجامعات

جامعة المنيا

متحدى الاعاقة



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