وزير النقل خلال تصويته بانتخابات المهندسين: الحكومة ستتعاون مع الناجح أيا كان





كتب رضا حبيشى - تصوير محمود فخرى

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن نقابة المهندسين سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة، خصوصا أن الـ4 سنوات القادمة ستكون لجنى المشروعات.



وأضاف وزير النقل خلال إدلاءه بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين أن الحكومة ستتعاون مع تشكيل مجلس نقابة المهندسين الجديد أيا كان تشكيله من أجل الارتقاء بمهنة الهندسة.