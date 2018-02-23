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وزير التعليم العالى يفتتح الملتقى التسويقى للمخرجات البحثية.. الإثنين

الجمعة، 23 فبراير 2018 05:00 ص
وزير التعليم العالى يفتتح الملتقى التسويقى للمخرجات البحثية.. الإثنين وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار




وائل ربيعى
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يعقد المركز القومى للبحوث "الملتقى التسويقى والمعرض السنوى للمخرجات البحثية"يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك فى ضوء توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة توجيه كافة الجهود لدعم البحث العلمى للصناعة الوطنية، وتبنى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى استراتيجية متكاملة لربط البحث العلمى بالقطاعات الصناعية والخدمية.

 

يأتى الملتقى برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وبعض الوزراء وقيادات البحث العلمى وعدد من القيادات ورجال الصناعة والمستثمرين، والمهتمين بالبحث العلمى والبنوك ومنظمات المجتمع المدنى الداعمة لنقل وتسويق التكنولوجيات الحديثة.

 

تأتى أهمية الملتقى والمعرض الدائم للمخرجات البحثية فى أنه يهدف إلى توفير المناخ الملائم للعرض الأمثل لأهم المنتجات والابتكارات العلمية ومخرجات البحوث القابلة للتطبيق التى قام بها الباحثون بالمركز للخروج بالبحوث ونتائجها من المعمل الى السوق كمنتج حقيقى يقدم حلولاً للتحديات التى تواجه كافة المجالات المرتبطة بالصناعة والزراعة والصحة والبيئة ونقل التكنولوجيا والطاقة .

 

والجدير بالذكر أن الملتقى سيركز على استعراض بعض المشروعات التطبيقية، والتكنولوجية، والحلول الناتجة من الأبحاث التى يمكن تطبيقها، فضلا عن الجولات التى ستنظم للمستثمرين، ورجال الصناعة فى المعرض الذى يضم  المنتجات التى سيتم استعراضها لتكون تمثيلا حقيقا لنتائج البحوث، وإتاحة الفرصة للقاءات الثنائية بين رجال الصناعة، والباحثين فى حضور بعض البنوك والجهات المانحة العاملة فى مصر بهدف اتاحة التمويل للمشروعات التى يمكن التعاون فى تنفيذها .

 

 


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القومى للبحوث

التعليم العالى

الملتقى التسويقى للمنتجات البحثية



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