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وزير التعليم العالى من المنيا: أسبوع متحدى الإعاقة رسالة تؤكد أننا بالتحدى نستطيع

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:35 م
وزير التعليم العالى من المنيا: أسبوع متحدى الإعاقة رسالة تؤكد أننا بالتحدى نستطيع خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى




المنيا - حسن عبد الغفار
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قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى إن هذا الأسبوع فخر لكل مصرى أن نكون المبادرة الأولى لمتحدى الإعاقة من جامعة المنيا جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر متحدى الإعاقة.

 

وأوضح أن 2000 طالب من 26 جامعة يشاركون فى مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية كما يوجد برنامج علمى متميز يشارك فيه خبرات من كل دول العالم ويوجد به علماء من مختلف الدول سوف يشاركون فى عدد من الورش والندوات التعليمية والعلمية للأسبوع.

 

وأوضح بالتحدى نستطيع إرسال رساله قوية لذوى الإعاقة فإن المشاركة الواسعة من مختلف الجامعات المصرية على سياسة الدولة اتجاه حل مشاكل وتذليل العقبات أمام ذوى الإعاقة.

 

وأضاف أنه من حسن الطالع أن المنيا كانت بلد عميد الأدب العربى طه حسين الذى أثرى الحياة العلمية والأدبية وكان نموذجا فريد لتحدى الإعاقة، ولفت إننا مدينة له بالكثير فى الحياة العلمية.

 

وأضاف أن هذا الملتقى تدور فعاليته بالتحدى تستطيع لتبعث برسالة إلى ملايين من متحدى الإعاقة، وأوضح أن المشاركة الواسعة تعكس حجم الإصرار من الطلاب ومدى حرصهم على المشاركة فى جميع الفعاليات.

 

فيما قال أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لمتحدى الإعاقة، إن هذا الأسبوع يأتى متزامنا مع إطلاق عام 2018 عام متحدى الإعاقة.

 

هذا اللقاء يعد مناسبة طيبه للطلاب لتبادل الخبرات والصداقات مع زملائهم فى كافة الجامعات ولفت أن هذا الاسبوع يتواكب مع قرار الرئيس بصدور قانون الإعاقة وتتمثل نسبة ذوى الإعاقة 11 ٪ من أبناء المجتمع المصرى .

 


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