فيديو.. غادة والى تشهد افتتاح معرض "حواء.. الحلم" بدار الأوبرا

كتب مدحت وهبة

شهدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مساء أمس افتتاح معرض فنى جماعى تحت عنوان "حواء.. الحلم" بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية ووكان فى استقبالها الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ويضم المعرض أعمال ثلاثين فنانًا مصرياً، وذلك فى إطار فعاليات يوم المرأة العالمى.

وأشادت غادة والى، بحسب بيان صحفى، منذ قليل، بالمعرض حيث يتضمن تشكيلة متنوعة من الفنون، مشيرة إلى أن هذا الشهر شهد أكثر من معرض متميز بالقاهرة مما يعكس حيوية الحياة الفنية فى مصر وقوة مصر الناعمة وأن الإقبال الكبير على المعارض يؤكد أهمية التوسع فيها، كما أن هناك تركيزا كبيرا على المرأة خاصة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر الافتتاح عدد من الشخصيات السياسية والعامة تتقدمهم هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

جدير بالذكر أن المعرض يستمر حتى 28 فبراير الجارى، بمشاركة 30 فنانًا مصريًا يمثلون أجيالا مختلفة، حيث يعيش بعضهم فى مصر ويقيم البعض الآخر بالخارج، ويقدمون أعمالا فنية متنوعة عن المرأة تشمل التصوير الزيتى، والأكريليك، والألوان مائية، والحُلى والاكسسوارات وغيرها.