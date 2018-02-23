غلق اداري لعيادة أنف وأذن بدمياط الجديدة لمخالفته شروط الترخيص والتشغيل

دمياط عبده عبد البارى

قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط غلق أحد عيادات الأنف والأذن بدمياط الجديدة اداريا لمخالفتها شروط التشغيل و الترخيص و ذلك لحين زوال أسباب الغلق.