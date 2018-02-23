غلق اداري لعيادة أنف وأذن بدمياط الجديدة لمخالفته شروط الترخيص والتشغيل

غلق اداري لعيادة أنف وأذن بدمياط الجديدة لمخالفته شروط الترخيص والتشغيلالجمعة، 23 فبراير 2018 08:57 م
اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط غلق أحد عيادات الأنف والأذن بدمياط الجديدة اداريا لمخالفتها شروط التشغيل و الترخيص و ذلك لحين زوال أسباب الغلق.
و تقدمت مديرية الصحة إدارة العلاج الحر بشأن استصدار قرار غلق اداري للعيادة المذكورة لوجود مخالفات شروط الترخيص والتشغيل حيث ينفذ القرار لحين زوال المخالفة.
ووجه المحافظ تعليماته لمديرية الصحة و جهاز تعمير وتنمية دمياط الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصة .
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