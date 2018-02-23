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الجمعة، 23 فبراير 2018 11:58 م
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غلق اداري لعيادة أنف وأذن بدمياط الجديدة لمخالفته شروط الترخيص والتشغيل

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:57 م
غلق اداري لعيادة أنف وأذن بدمياط الجديدة لمخالفته شروط الترخيص والتشغيل اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط




دمياط عبده عبد البارى
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قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط غلق أحد عيادات الأنف والأذن بدمياط الجديدة اداريا  لمخالفتها شروط التشغيل و الترخيص و ذلك لحين زوال أسباب الغلق.
 
و تقدمت مديرية الصحة إدارة العلاج الحر بشأن استصدار قرار غلق اداري للعيادة المذكورة لوجود مخالفات شروط الترخيص والتشغيل حيث ينفذ القرار لحين زوال المخالفة.
 
ووجه المحافظ تعليماته لمديرية الصحة و جهاز تعمير وتنمية دمياط  الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصة .
 
 
 

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