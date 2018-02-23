غداً انقطاع المياه عن مدينة وقرى مطوبس بكفر الشيخ 12 ساعة للصيانة

غداً انقطاع المياه عن مدينة وقرى مطوبس بكفر الشيخ 12 ساعة للصيانةالجمعة، 23 فبراير 2018 08:27 م
انقطاع المياه-ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء عصام رصاص ،عن انقطاع مياه الشرب عن جميع قرى مركز ومدينة مطوبس، غدًا السبت، الموافق 24 فبراير الجاري ،ولمدة 12 ، من الساعة السادىسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء ،للصيانة وغسيل وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية في محطات المياه.
وطالبت الوحدة المحلية المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب في فترة قطع المياه عن قرى ومركز مطوبس .
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