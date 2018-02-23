رئيس جامعة المنيا: متحدو الإعاقة لا يعرفون المستحيل





المنيا حسن عبد الغفار

بدأ الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا، كلمته خلال مؤتمر متحدوا الإعاقة، التى تستضيفه جامعة المنيا، بإرسال التحية للقوات المسلحة فى عملية سيناء التى تهدف إلى القضاء على الإرهاب.

وقال إن الجامعة تثبت اعتزازها بذوى الاحتياجات الخاصة، ولفت أن ذلك حدث كبير يقام لأول مره فى الجامعات المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتماشيا لما أولاه الدستور من رعاية وكفالة، فكان لزاما علينا تنفيذ تلك التوجهات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأضاف نسعى جميعا وفق رؤى الدولة المصرية لإحداث التنمية، دون أى تفرقة، إحقاقا للمساواة والعدالة بدون تمييز والجامعة تقوم بالتنمية الشمالية لشباب مصر فى محاولة لإظهار القدرات الإبداعية والمهارات المختلفة، لذوى متحدى الإعاقة، وأضاف أن جامعة المنيا يحتفل بها أكثر من 1500 شاب وفتاة من أبناء مصر المخلصين فى الأسبوع الأول لمتحدى الإعاقة ويشمل جميع الأنشطة المختلفة الثقافية والرياضية والاجتماعية والإنسانية الدينى التى تظهر روح المنافسة الشريفة فى هذا الأسبوع بين المشاركين فى جامعات مصر يتبادلون المعارف والخبرات والطاقات المختلفة.

ومن جانبه قال اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، إن ذلك الأسبوع يأتى فى إطار الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتحدى الإعاقة، وهذا الأسبوع يعد انطلاقة القوية لهذا العام ولفت أن أنه يهدف إلى تعزيز الفهم المجتمعى لذوى الاحتياجات الخاصة، ونحن نقدم كل الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة وعلاج كل ما شاب العلاقة بينهم وبين المجتمع فى السنوات الماضية.

وأضاف البديوى أن المجتمعات الراغبة فى التقدم والارتقاء تسعى جاهدة للاستفادة من جميع الطاقات الموجودة بها.

وأوضح المحافظ أن الجامعات المصرية هى التى تقوم على الارتقاء بالمجتمع وأن الرئيس أصدر القانون رقم 19 لسنة 2018، الذى يتضمن الحقوق لهم ونتمنى مزيد من التعديلات التشريعية التى تحافظ على حقوق هؤلاء واتخذنا العديد من الإجراءات تم الاتفاق مع البنك لأهالى بتنظيم دورات للمدرسين القائمين على عملية الدمج الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، وعمل لقاءات دورية مع ذوى الاحتياجات الخاصة للتعرف على مشكلاتهم وإيجاد حلول لها.