رئيس جامعة المنوفية ونائبه يشاركان فى أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدى الإعاقة بجامعة المنيا





المنوفية - محمود شاكر

شارك الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة إلمنيا فى إفتتاح أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدى الإعاقة الذى تنظمه جامعة إلمنيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ومساندة فريق جامعة المنوفية المشارك فى المنافسات.

أكد الخولى فى بيان له اليوم، ان هذا الملتقى الشبابى يأتى تأكيدا على توجه الدولة لتخصيص عام 2018 لمتحدي الإعاقة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بإرساء قيم الترابط والتعارف والروح الرياضية بين طلاب الجامعات المصرية من متحدي الإعاقة.

وأضاف مبارك أن وفد جامعة المنوفية وصل بالأمس وبدأ الطلبة والطالبات اليوم المنافسات فى النشاط الاجتماعى والفنى والجوالة والثقافى والعلمى والتكنولوجى وغدا يتنافسون فى مسابقات النشاط الرياضى.