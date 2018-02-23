video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 فبراير 2018 11:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع التيار الكهربائى عن معظم مراكز سوهاج بسبب سوء الأحوال الجوية

الجمعة، 23 فبراير 2018 09:23 م
انقطاع التيار الكهربائى عن معظم مراكز سوهاج بسبب سوء الأحوال الجوية انقطاع الكهرباء فى سوهاج




سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تسبب هطول الأمطار والبرق والرعد فى انقطاع التيار الكهربائى عن معظم مراكز وقرى محافظة سوهاج وخاصة فى مركزى طما وطهطا شمال المحافظة.
وعلى جانب آخر رفعت كافة الأجهزة على مستوى المحافظة من درجة استعدادها خاصة بالوحدات المحلية والمستشفيات وإدارة المرور تحسبا لوقوع حوادث على الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
يذكر أن إدارة مرور سوهاج وجهت العديد من الحملات المرورية التوعوية على مدار اليوم على كافة الطرق الزراعية الصحراوية لتوعية السائقين بمخاطر القيادة بشكل سريع فى الظروف الجوية السيئة وحذرت من القيادة بدون إتباع التعليمات الخاصة بالمرور فى هذه الظروف.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوى من انقطاع الكهرباء والغاز بشارع القضاعى بشبرا

برق ورعد بسوهاج

انقطاع الكهرباء فى سوهاج

اخبار محافظة سوهاج

مركز طما

مركز طهطا

إدارة مرور سوهاج



لا تفوتك
أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة