انقطاع التيار الكهربائى عن معظم مراكز سوهاج بسبب سوء الأحوال الجوية





سوهاج محمود مقبول

تسبب هطول الأمطار والبرق والرعد فى انقطاع التيار الكهربائى عن معظم مراكز وقرى محافظة سوهاج وخاصة فى مركزى طما وطهطا شمال المحافظة.

وعلى جانب آخر رفعت كافة الأجهزة على مستوى المحافظة من درجة استعدادها خاصة بالوحدات المحلية والمستشفيات وإدارة المرور تحسبا لوقوع حوادث على الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن إدارة مرور سوهاج وجهت العديد من الحملات المرورية التوعوية على مدار اليوم على كافة الطرق الزراعية الصحراوية لتوعية السائقين بمخاطر القيادة بشكل سريع فى الظروف الجوية السيئة وحذرت من القيادة بدون إتباع التعليمات الخاصة بالمرور فى هذه الظروف.