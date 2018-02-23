أمطار خفيفة وبرق ورياح بمدينة طور سيناء بجنوب سيناء

أمطار خفيفة وبرق ورياح بمدينة طور سيناء بجنوب سيناءالجمعة، 23 فبراير 2018 08:28 م
امطار خفيفيه-ارشيفية
جنوب سيناء فايزة مرسال
إضافة تعليق
شهدت محافظة جنوب سيناء الان هطول امطار خفيفة وبرق على مدينة طور سيناء مصحوبة رياح وغيوم بمدن المحافظة
واكد اللواء خالد متولى مدير ادارة العمليات والازمات بالمحافظة ان المحافظة رفعت درجة الاستعدات بمدن المحافظة تحسبا لسقوط مزيد من الامطار وان حركة الطرق الدولية تعمل بصور طبيعية والم تاثر بسؤء الاحوال الجوية
فى السياق ذاته اكد ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر سؤء الاحوال الجوية لم تؤثر تلك الأجواء على حركة الملاحة البحرية بمينائى شرم الشيخ ونويبع وحركة السفر والوصول تعمل بصور طبيعية
إضافة تعليق
عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر
دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة