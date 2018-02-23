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الجمعة، 23 فبراير 2018 11:59 م
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أمطار خفيفة وبرق ورياح بمدينة طور سيناء بجنوب سيناء

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:28 م
أمطار خفيفة وبرق ورياح بمدينة طور سيناء بجنوب سيناء امطار خفيفيه-ارشيفية




جنوب سيناء فايزة مرسال
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شهدت محافظة جنوب سيناء الان هطول امطار خفيفة وبرق على مدينة طور سيناء مصحوبة رياح وغيوم بمدن المحافظة
 
واكد اللواء خالد متولى مدير ادارة العمليات والازمات بالمحافظة ان المحافظة رفعت درجة الاستعدات بمدن المحافظة تحسبا لسقوط مزيد من الامطار وان حركة الطرق الدولية تعمل بصور طبيعية والم تاثر بسؤء الاحوال الجوية  
 
فى السياق ذاته اكد ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر سؤء الاحوال الجوية  لم تؤثر تلك الأجواء على حركة الملاحة البحرية بمينائى شرم الشيخ ونويبع وحركة السفر والوصول تعمل بصور طبيعية
 
 
 
 

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