أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-2-2018 فى مصر





كتب – إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-2-2018 ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق المصرى سعر 651 جنيها للجرام بالتزامن مع هدوء كبير فى عمليات البيع فى سوق الصاغة مع الارتفاع الكبير فى أسعار المعدن الأصفر.





وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:



عيار 18: 558 جنيه

عيار 21: 651جنيه

عيار 24: 744 جنيه

الجنيه الذهب: 5208 جنيه

الأوقية: 1327 دولار

الذهب



أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

اسعار الذهب



أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.