وزير المالية لـ"اليوم السابع": مصر تسلمت 4 مليارات دولار حصيلة طرح السندات

وزير المالية لـ"اليوم السابع": مصر تسلمت 4 مليارات دولار حصيلة طرح السنداتالخميس، 22 فبراير 2018 07:42 م
عمرو الجارحى وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، إن 4 مليارات دولار، تمثل حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، دخلت أرصدة حسابات وزارة المالية، فى البنك المركزى المصرى، وذلك أمس الأربعاء.
وأكد وزير المالية، لـ"اليوم السابع"، أن هذا الطرح الخاص بالسندات، يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالإصلاحات التى قامت بها السلطات المصرية مؤخرًا.
ونجحت مصر ممثلة فى وزارة المالية، منتصف الشهر الجارى، فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح " 5 -10- 30 سنة "، بأسعار عائد جيدة وذلك فى ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح وذلك رغم تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الامريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
وقالت وزارة المالية، إن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58%، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لـ10 سنوات بعائد 6.59% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عامًا بعائد 7.9%.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى
الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة