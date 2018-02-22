ضبط حاصل على مؤهل متوسط يزور محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية بأسيوط





أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط حاصل على مؤهل متوسط يقوم بتقليد وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية.

كانت معلومات قد وردت لوحدة مباحث مركز القوصية مفادها قيام " م. م., ع " مؤهل متوسط ومقيم مركز القوصية، بتقليد وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية، خاصة بوزارة العدل ومصلحة الأدلة الجنائية ، وإدارات المرور مقابل مبالغ مالية كبيرة .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم بمسكنه وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع، وجهاز لاب توب، وبعض الملفات بها صور شهادات منسوب صدورها لوزارة العدل ، والنيابة العامة ونماذج الأفراج الجمركى خاصة بمواتير السيارات موجهة إلى إدارات المرور، وهارد ديسك صغير وآلة تصوير وكمية من الأحبار والألوان و٤ سرنجة طبية بداخلها مواد ملونة تستخدم فى التزوير والتقليد وبكرة بلاستيك مفضض تستخدم كعلامات مائية و١٨ شهادة منسوب صدورها لوزارة الداخلية قطاع مصلحة السجون ممهورة بختم نسر مستدير يقراء بصمته وزارة الداخلية قطاع مصلحة السجون سجن الوادى الجديد و٣ نموذج صحيفة حالة جنائية منسوب صدورها للإدارة العامة للأدلة الجنائية لأشخاص مختلفين و٧ نموذج منسوب صدورها لنيابة شمال أسيوط الكلية كل منها ممهور ب٢ ختم نسر مستدير يقرأ بصمته وزارة العدل نيابة شمال أسيوط الكلية "فارغة بدون بيانات رب مواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد وتزوير تلك الأوراق بقصد تقديمها للجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية والسلاح النارى بقصد الدفاع .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.