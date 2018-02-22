video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 06:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط حاصل على مؤهل متوسط يزور محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية بأسيوط

الخميس، 22 فبراير 2018 12:58 ص
ضبط حاصل على مؤهل متوسط يزور محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية بأسيوط المتهم وبحوزته المضبوطات




أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط حاصل على مؤهل متوسط يقوم بتقليد وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية.

 كانت معلومات قد وردت  لوحدة مباحث مركز القوصية مفادها قيام " م. م., ع "  مؤهل متوسط ومقيم مركز القوصية،  بتقليد وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية، خاصة بوزارة العدل ومصلحة الأدلة الجنائية ، وإدارات المرور مقابل مبالغ مالية كبيرة .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم بمسكنه وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع، وجهاز لاب توب، وبعض الملفات بها صور شهادات منسوب صدورها لوزارة العدل ، والنيابة العامة ونماذج الأفراج الجمركى خاصة بمواتير السيارات موجهة إلى إدارات المرور، وهارد ديسك صغير  وآلة تصوير وكمية من الأحبار والألوان و٤ سرنجة طبية بداخلها مواد ملونة تستخدم فى التزوير والتقليد وبكرة بلاستيك مفضض تستخدم كعلامات مائية و١٨ شهادة منسوب صدورها لوزارة الداخلية قطاع مصلحة السجون ممهورة بختم نسر مستدير يقراء بصمته وزارة الداخلية قطاع مصلحة السجون سجن الوادى الجديد و٣ نموذج صحيفة حالة جنائية منسوب صدورها للإدارة العامة للأدلة الجنائية لأشخاص مختلفين و٧ نموذج منسوب صدورها لنيابة شمال أسيوط الكلية كل منها ممهور ب٢ ختم نسر مستدير يقرأ بصمته وزارة العدل نيابة شمال أسيوط الكلية "فارغة بدون بيانات رب مواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد وتزوير تلك الأوراق بقصد تقديمها للجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية والسلاح النارى بقصد الدفاع .

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أستاذة بـ"طب أسيوط": العلاج الإشعاعى ثلاثى الأبعاد يحسن نسب شفاء الأورام

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

امن اسيوط

اخبار المحافظات

حوادث اسيوط



لا تفوتك
الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة