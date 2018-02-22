سندبسط يفوز على عمال طنطا ٢١/ صفر فى دوى الدرجة الرابعة بالغربية





الغربية - مصطفى عادل

شهدت مباراة سندبسط و عمال طنطا فى دورى الدرجة الرابعة لكرة القدم نتيجة كبرى، بعد أن فاز فريق سندبسط بنتيجة ٢١ مقابل لا شئ ، ليرتفع رصيده إلى ٢٠ نقطة ويتساوى مع فريق محلة مرحوم فى عدد النقاط بدورى الدرجة الرابعة بمنطقة الغربية.