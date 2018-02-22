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سندبسط يفوز على عمال طنطا ٢١/ صفر فى دوى الدرجة الرابعة بالغربية

الخميس، 22 فبراير 2018 12:13 ص
سندبسط يفوز على عمال طنطا ٢١/ صفر فى دوى الدرجة الرابعة بالغربية احتفال لاعبى فريق سندبسط بعد المبارة




الغربية - مصطفى عادل
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شهدت مباراة سندبسط و عمال طنطا فى دورى الدرجة الرابعة لكرة القدم نتيجة كبرى، بعد أن فاز فريق سندبسط بنتيجة ٢١ مقابل لا شئ ، ليرتفع رصيده إلى ٢٠ نقطة ويتساوى مع فريق محلة مرحوم فى عدد النقاط بدورى الدرجة الرابعة بمنطقة الغربية.
 
 
 

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