تنفيذ 815 حكما قضائيا متنوعا فى حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 815 حكمًا متنوعًا منها 609 أحكام جزئية، و36 حكم مستأنف، و126 حكم غرامات، و3 هاربين من أحكام جنائية، و41 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 5400 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 92 متهمًا هاربا محكومًا عليهم، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.