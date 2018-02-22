تكريم البنك التجارى الدولى تقديرا لدوره الريادى فى مشروعات كفاءة الطاقة





كتب- أحمد يعقوب

حصل البنك التجارى الدولى-مصر (CIB) على جائزة خاصة من مشروع كفاءة الطاقة تقديرًا لدور البنك الريادى فى دعم والمشاركة فى الخطط القومية لترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ البنك للعديد من المبادرات فى هذا الصدد.

تسلم هشام عز العرب -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، الجائزة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمد شاكر، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر وذلك خلال المؤتمر الشهرى لأعضاء الغرفة.

وفى كلمتها، قالت سلفيا منسى، المدير التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن البنك التجارى الدولي-مصر يقود العديد من المبادرات البارزة والحيوية فى مجال كفاءة الطاقة، والتى تعد مصدر إلهام للمنظمات الأخرى لتحذو خطوات البنك التجارى الدولى-مصر.

يلتزم البنك التجارى الدولى-مصر بتحقيق التوازن فيما بين الهدف الاستراتيجى المتمثل فى زيادة الربحية والحفاظ على الأداء المتميز، وكذلك خلق قيمة مضافة على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى وذلك فى رؤية مستقبلية شاملة فى عام 2017، نجح البنك فى خفض معدل استهلاكه السنوى من الطاقة بنسبة 40%، أى ما يعادل 11 مليون كيلوواط أو ما يوازى إنارة أكثر من 4500 منزل.

ويعد تحقيق هذه النسبة الإيجابية من ترشيد استهلاك الطاقة نتيجة لدمج العديد من الأفكار البسيطة فى أعمال البنك، بما فى ذلك تعميم استخدام تكنولوجيا الليد بمقرات البنك (تم استبدال 3ألاف لمبة) وأيضًا الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الطاقة الشمسية (مثل شبكات الطاقة الشمسية وسخانات المياه وغيرها).

هذا بالإضافة إلى قيام البنك بتطوير العمليات الداخلية لتصبح رقمية وذلك فى إطار استراتيجية التحول الرقمى وهو ما يساهم بدوره فى الحفاظ على الموارد وتعزيز ممارسات التنمية المستدامة لتحقيق عائد إيجابى اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا على المجتمع. وتشمل قائمة مشروعات البنك فى هذا الصدد خفض استهلاك الأوراق وتنفيذ برنامج إدارة النفايات واستخدام الأكياس البلاستيكية صديقة البيئة والقابلة للتحلل.